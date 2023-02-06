Samanyolu Haber /Gündem / Time To Help'ten yardım kampanyası: 'Şimdi yardım zamanı!' /06 Şubat 2023 15:27

Time To Help'ten yardım kampanyası: 'Şimdi yardım zamanı!'

Türkiye'de yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Time To Help, yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı.

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Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için yardım faaliyetlerini sürdüren Time To Help bu sefer Kahramanmaraş merkezli depremde, afetzedelerin yardımına koşuyor. 

Time To Help, deprem felaketinden etkilenen ve ağır kış şartları altına zor bir sürece giren depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 

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Time To Help'in sosyal medya hesabından yapılan yardım kampanyası duyurusunda "Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlatılmıştır" denildi. Duyuruda ayrıca banka hesapları da yer aldı. 


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