Samanyolu Haber /Ekonomi / Uzmanlar uyarıyor: Döviz kuru her an patlayabilir /27 Şubat 2024 09:37

Uzmanlar uyarıyor: Döviz kuru her an patlayabilir

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter, enflasyonla mücadelenin sadece para politikası ile yürütülemeyeceğini belirterek, yapısal reformların önemine dikkati çekti.

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Çifter, bu politikalar hayata geçirilmeden sadece döviz kurunu tutmaya çalışmanın "şok artışlara neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Seçimlerin ardından kemer sıkma politikasının devreye alınacağına ilişkin bir beklenti olduğunu dile getiren Çifter, “Ekonomi yönetimi bütçeyi tutturmak yerine vergilendirme, kredi kartı ve diğer harcamalar üzerinden talebi kısmaya yönelik bir adım atabilir. Bu da enflasyonu baskılayan bir etki yaratır.” dedi.

Çözümün makro politikalara dönmek olduğunu belirten Çifter, "Dış kaynak çekecek adımların bir an önce atılması. Buna rağmen enflasyon mücadelesine, maliye politikası olmadan sadece döviz kurunu belli bir bantta tutarak devam edilirse, gerilme ve kurda şok artış yaşanabilir.” dedi.
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