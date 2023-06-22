Valilik personeli insan kaçırırken yakalandı

Sözcü'den Hakan Kaya'nın haberine göre İstanbul Havalimanı’nda Irak uyruklu bir Alman vatandaşının Türkiye’ye giriş yasağı olmasına rağmen, vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerde giriş yaptığı iddia edilmişti.



İddialar üzerine İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valilik olayı doğruladı ancak söz konusu kişinin vali yardımcısı değil hukuk müşaviri olduğu açıklandı:



– 18 Haziran’da ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın illegal şekilde ülkemize girme girişimi, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve ülkemize girişi engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran’da geldiği ülkeye geri gönderilerek hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır.



– Olaya konu vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir. İlgili hukuk müşaviri ve olayda ihmali olabilecek diğer görevliler hakkında, olayın gerçekleştiği tarihte, Valiliğimizce İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş ve olayda bahsi geçen hukuk müşaviri görevden uzaklaştırılmıştır. Konu valiliğimizce ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmekte ve başlatılan hukuki süreç devam etmektedir.



“SINIR NAMUSTUR, DELDİREN NAMUSSUZ”



Konuyu gündeme getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, skandalın bir polis memurunun dikkati sayesinde ortaya çıktığını belirterek, şu soruları sormuştu:



– Burada göçmen kaçakçılığından yapılması gereken işlem yapılmış mıdır?



– İşi pek anlamayan yeni bir polis memuru olsaydı kırmızı apronlu kartı olan sayın valiye boyun mu eğecekti?



– İl göç idare ve emniyetin göçmen kaçakçılığına bilgi verildi mi? Verilmediyse neden?



– Göçmen kaçakçılığının bu konu hakkında bilgisi var mıdır? Havalimanı müdürü ve il göç uzmanı bu işin neresinde? Iraklı Alman eğer son 2 gün içinde kendi rızası ile dönmedi ise hâlâ Türkiye'de.



– Yaklaşık saklama süresi 30 gün olan kamera kayıtları incelendiğinde iddianın doğruluğu görülecektir. Pasaport vs. belgelerin fotoğrafları bende mevcut. Sınır namustur. Deldiren namussuz.