Samanyolu Haber /Gündem / Valilik ve belediye İstanbul'daki göçmen sayısında anlaşamadı /01 Kasım 2021 18:48

Valilik ve belediye İstanbul'daki göçmen sayısında anlaşamadı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu sığınmacının İstanbul'da bulunduğunu duyurdu. Buna karşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada İstanbul'da 2 buçuk milyona yakın göçmen olduğunu duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bulunan yabancı uyruklu sığınmacılara ilişkin güncel verileri açıkladı.

İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla İstanbul'daki sığınmacı sayısı şu şekilde:

*535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli,

*644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere,

*Toplam 1.179.751 yabancı bulunuyor.

52 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI

Sözcü'nün haberine göre 2021 yılında İstanbul’da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan işlemler ise şöyle:

*52.083 yabancıya işlem yapıldı.

*19.294 yabancı ülkesine geri gönderildi.

*26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Diğer yandan Türkiye'den Almanya'ya göçün yıldönümüyle ilgili bir programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki mülteci sayısını 2 buçuk milyon olarak açıkladı. 

 “İSTANBUL DRAMATİK GÖÇÜN TAM GÖBEĞİNDE”

Dünyada yaşanan ve Türkiye'yi özellikle de İstanbul'u etkileyen göç sorununa vurgu yapan İmamoğlu şunları söyledi:

* Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul’a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya.


* Ve o 2,5 milyon nüfus, sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus
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