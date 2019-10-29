Valilikten 29 Ekim için geri adım: Yürüyüş düzenlendi

Nevşehir Valiliği'nin, "Atatürk'e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü'ne 'kamu düzenini bozar" gerekçesiyle yasakladığı yürüyüş gerçekleşti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın, "Yurt dışındaydım. Yanlış yapılmış. Yürüyebilirsiniz" açıklamasının ardından CHP, belirlenen güzergâhta yürüdü.





CHP, Nevşehir’in merkezinde bulunan yaklaşık 1.5 kilometrelik caddede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapmak üzere Nevşehir Valiliği’nden izin istemiş ancak Valilik “Atatürk’e Saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü” adı altında düzenlenecek etkinliğe “kamu düzenini bozar” gerekçesiyle izin vermemişti. CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan’ın aktardığına göre; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, vekil Sarıaslan’ı telefonla arayıp Valiliğe davet etti.





"Üzgün olduğunu söyledi"





Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya konuşan CHP’li Sarıaslan “Vali bey bugün 12:30’da beni aradı. ‘Sizinle özel bir şey görüşmek istiyorum il başkanınız da gelebilir mi?’ dedi. Sayın il başkanımız ile birlikte makamına gittik. Bize ‘Ben Japonya’daydım. Bu yasaktan haberim yoktu. Yanlış yapılmış. Bunu telafi etmek isterim’ dedi. Biz de telafisi için ‘Zaten biz yürüyeceğiz. O zaman izin verin izinli bir yürüyüş olsun’ dedik. Vali bey de emniyeti aradı gerekli talimatı verdi. Tedbirler alındı ve yürüyüşümüzü halkımız da katılımyla coşkuyla yaptık” diye konuştu.





Bunun üzerine CHP korteji yürüyüşe geçti.





Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de Gazi Stadyumu’nda düzenlenen törene CHP’lilerin katılmadığı öğrenildi.