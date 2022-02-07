Samanyolu Haber /Gündem / Valilikten Ankara ile ilgili kritik uyarı /07 Şubat 2022 21:40

Valilikten Ankara ile ilgili kritik uyarı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehirde oluşması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

SHABER3.COM

Ankara Valiliği, yarın şehir genelinde şiddetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Valilik, yurttaşları meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENİYOR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara il genelinde rüzgârın yarın (Salı) sabah saatlerinden Çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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