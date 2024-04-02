Samanyolu Haber /Gündem / Van Büyükşehir protestolarına sert müdahale: Gözaltılar var /02 Nisan 2024 23:32

Van Büyükşehir protestolarına sert müdahale: Gözaltılar var

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesi kararına tepki gösteren polis müdahale etti. Çıkan olaylar sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

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Van İl Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024'de yapılan yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı yüzde 55 oranında oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine, yüzde 27 oy alan ikinci sıradaki AKP adayını belediye başkanı olarak belirlemesi üzerine karara tepki gösteren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak  Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, şunları söyledi:

“Bu karar henüz kesinleşmeden Van İl Seçim Kurulu tarafından işleme konulmuş ve Abdullah Zeydan'ın belediye başkanlığı engellenmiştir. Bu karar ile siyasal iktidarın temsil ettiği yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümü bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Seçmen iradesi gasp edilmiş, Anayasa'da ifadesini bulan hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleri ihlal edilmiştir.”

POLİS MÜDAHALE ETTİ, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan açıklamanın ardından yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 6 kişinin gözaltına alındığı olaylarda bir polis memuru da eylemcilerin attığı taş sonucu başından yaralandı.
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