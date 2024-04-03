İmamoğlu’ndan YSK’ya çağrı

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oy oranıyla kazanmıştı. Bahçetepe'nin rakibi AKP'li Hasan Tahsin Usta da yüzde 40.12 oranında oy olarak ikinci olmuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini duyurdu.



"NE DEMOKRASİYE NE MERTLİĞE SIĞAR"



İmamoğlu, sosyal medya X hesabından karara tepki göstererek şunları belirtti:



* "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi.



* Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK’nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz.



"KARARIN BENZERİ BEYKOZ’DA ALINMAK İSTENİYOR"



* Gaziosmanpaşa’da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz’da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli."



AKP DE AÇIKLAMA YAPTI



İmamoğlu’nun paylaşımın ardından AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kabaktepe şunları söyledi:



* "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerim, 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Vatandaşlarımız kullandıkları oylar ile iradelerini sandıkta beyan ettiler.



* Sayımın ardından, bugün saat 15.00’e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik.



* Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak.



* Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum.”