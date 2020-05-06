Samanyolu Haber /Gündem / 'Varlık Fonu'ndan para kime verildi belli değil' /06 Mayıs 2020 10:07

'Varlık Fonu'ndan para kime verildi belli değil'

2018 yılında Fon’un şahıslara kullandırdığı 500 milyar TL’lik kredinin kimlere kullandırıldığı açıklanmıyor. Üstelik fon yönetimi hiç toplantı yapmadan bu parayı dağıtmış.

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CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) borcunun 2018 yılında ikiye katlandığını söyledi. Toprak, fon bünyesinde 2018 yılında kullandırılan 641 milyar TL tutarındaki avans ve kredinin 500 milyar TL’sinin kimlere ve hangi amaçla verildiğinin bilinmediğini açıkladı.

HİÇ TOPLANMAYAN FON YÖNETİMİ 641 MİLYAR LİRA DAĞITMIŞ
Denetimi yasal süresinden 7 ay sonra gerçekleştirilen TVF’nin denetleme raporunun ayrıntıları hakkında bilgi veren CHP’li Toprak, “2018 yılında TVF’nin kullandırdığı 641 milyar TL’lik avans ve kredinin 500 milyar TL’sinin şahıslara verildiği belirtiliyor. Bu şahısların kim ve kaç kişi olduğu, bu kişilere neden yüz milyarlarca TL avans ya da kredi verildiği, hangi amaçla bu paraların kullanıldığı bilgisi yok. 2018 yılı boyunca TVF Yönetim Kurulu hiç toplanmamış” dedi. Toprak, Varlık Fonu’nun ülke ekonomisi ve halkın sırtında yeni bir kambur olduğuna dikkat çekti.

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