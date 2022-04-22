Vatan Partili Bursalı Macron'la ilgili dikkat çeken iddia

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 50'den fazla Fransız subayını Mariupol'de ölüme terk ettiğini' duyurdu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 50'den fazla Fransız subayını Mariupol'de ölüme terk ettiğini' duyurdu.





Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, parti genel merkezinde bir açıklama yaptı. "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 50’den fazla yüksek rütbeli Fransız subayını Ukrayna’da ölüme terk etti" diyerek başladığı konuşmasında Bursalı şu başlıkları öne çıkardı:





Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’da Mariupol kentinde, elliden fazla yüksek rütbeli Fransız subayını, bir fabrikanın sığınaklarında ölüme terk etmiş bulunuyor.





Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin, dün sabah Mariupol’un tamamının ele geçirildiği bilgisini dünya kamuoyuna ilan etmişti. 2000 kadar askerin Mariupol’de bulunan Azovstal Demir Çelik Fabrikası’nın sığınaklarında sıkıştığı bilgisi de paylaşılmıştı. İşte bu askerlerin içinde 50’den fazla yüksek rütbeli Fransız askerinin de bulunduğu bilgisini dünya kamuoyuna ilan ediyoruz.



