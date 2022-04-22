Samanyolu Haber /Dünya / Ruslar Putin’e ne kadar güveniyor? /22 Nisan 2022 22:59

Ruslar Putin’e ne kadar güveniyor?

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un gerçekleştirdiği ankete göre, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenme oranları yüzde 80.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un gerçekleştirdiği ankete göre, Rusların yüzde 80’inden fazlası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor.

VTSIOM 11-17 Nisan tarihleri arasında 1600 Rus vatandaşı arasında anket gerçekleştirdi. Anket, Rusların yüzde 80.7’sinin Putin’e güvendiğini gösterdi.

Putin’in faaliyetlerini onayladığını söyleyenlerin oranı yüzde 78.4 oldu. Başbakan ve hükümetin faaliyetlerini olumlu değerlendirenler sırasıyla yüzde 54.2 ve yüzde 53.4 olarak kaydedildi.

Ankete göre, rusların yüzde 64.4’ü ülkenin başbakanına güveniyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ruslar Putin’e ne kadar güveniyor? Sonraki Haber >>

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:58