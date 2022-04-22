Ruslar Putin’e ne kadar güveniyor?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un gerçekleştirdiği ankete göre, Rusların yüzde 80’inden fazlası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor. Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un gerçekleştirdiği ankete göre, Rusların yüzde 80’inden fazlası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor.





VTSIOM 11-17 Nisan tarihleri arasında 1600 Rus vatandaşı arasında anket gerçekleştirdi. Anket, Rusların yüzde 80.7’sinin Putin’e güvendiğini gösterdi.





Putin’in faaliyetlerini onayladığını söyleyenlerin oranı yüzde 78.4 oldu. Başbakan ve hükümetin faaliyetlerini olumlu değerlendirenler sırasıyla yüzde 54.2 ve yüzde 53.4 olarak kaydedildi.





Ankete göre, rusların yüzde 64.4’ü ülkenin başbakanına güveniyor.







