Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş isyan etti: 'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?' /09 Şubat 2023 16:48

Vatandaş isyan etti: 'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'

Kahramanmaraş'ta Fox Haber'in yayına başlamasından önce arkadan yurttaşların 'ATV neredesin, seni izliyor Tayyip Fox'u izlemiyor' diyerek isyan ettiği görüldü.

'Tayyip ATV izliyor, ATV neredesin?'

Depremlerin merkez üssü Maraş'ta enkazların yanında bulunan Fox Haber'in muhabirleri yayına girecekleri sırada çevredeki yurttaşlar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yandaş basına tepki gösterdi.

Bir yurttaşın TikTok üzerinden paylaştığı videoda, "Dünden beri biz burada harap olduk" diyen bir kadının ATV'yi enkaz alanına çağırdığı ve "ATV neredesin seni izliyor Tayyip, Fox'u izlemiyor." sözleriyle feryat ettiği görüldü.

Saatlerdir enkazın başında olduğunu söyleyen yurttaş, "Dünden beri biz burada harap olduk. Yağmuru da yedim yaşı da yedim. ATV neredesin seni izliyor Tayyip. Fox'u izlemiyor, ATV'yi izliyor neredesin" dedi.


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