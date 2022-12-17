Samanyolu Haber /Dünya / Vatikan, Parthenon kalıntılarını iade ediyor /17 Aralık 2022 14:01

Vatikan, Parthenon kalıntılarını iade ediyor

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Vatikan Müzeleri’ndeki antik Parthenon kalıntılarını Yunanistan'a iade etme kararı aldı.

SHABER3.COM

Bu kararla, Atina’daki Akropolis’te bulunan Parthenon tapınağına ait 3 parça kalıntı Yunanistan’a iade edilecek.

Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada Papa Francesco’nun bu kararı, “ekümenik yolda ilerleme arzusunun somut bir göstergesi” olarak aldığı belirtildi.

Vatikan, Parthenon kalıntılarının Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu 2. Ieronimos’a verileceğini açıkladı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Vatikan Müzeleri’nde Parthenon’dan gelen 3 parça kalıntı bulunuyordu.

Müzenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu parçalar bir at başı ile iki insan heykelinin kalıntıları.

Parthenon’dan gelen bu heykellerin 19. yüzyılda Vatikan koleksiyonuna dahil edildiği belirtiliyor.

Yunanistan Parthenon heykellerinin kalıntılarını diğer ülkelerden alabilmek için uzun süredir mücadele yürütüyor.

İtalya da bu yıl, Palermo’da sergilenen bir Parthenon heykeli parçasını Yunanistan’a iade etmişti. Söz konusu heykel parçasının bir İngiltere konsolosu tarafından 19. yüzyıl başlarında Sicilya’ya getirildiği belirtiliyordu.

Yunanistan, İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından İngiltere’ye kaçırılan ve halen British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri’nin de iadesini istiyor.

Vatikan’ın iade kararında ise Ortodoks kilisesi ile dini yakınlaşma mesajı verilmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar Vatikan’ın kullandığı dilin, bu kararın müzedeki diğer eserler için emsal teşkil etmesini önleyecek şekilde seçildiğini belirtiyor.

Papa Francesco daha önce de benzer bir mesajla, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos’a Aziz Peter’in kemikleri olduğuna inanılan kalıntıları hediye etmiş ve bunu ‘’Kiliselerimizin yakınlaşmak için yaptığı yolculuğun teyidi’’ olarak nitelemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatikan, Parthenon kalıntılarını iade ediyor Sonraki Haber >>

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

Anne-Babası tutuklu çocuklar sahipsiz :6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, bakımsızlıktan öldü!

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

İşte F-35B savaş uçağının yere çakılma anı

Levent Göktaş tutuklandı

Levent Göktaş tutuklandı

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Hande Fırat’tan Erman Toroğlu Performansı

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Levent'teki AVM'de yangın: Çatıdan alevler yükseliyor

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dövizleri düşüren kurye 84 bin euroyu kaybetti!

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Dev akvaryum patladı ortalık savaş alanına döndü

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü

Enes Kanter, Vatikan'da Papa ile görüştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:21