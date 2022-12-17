Vatikan, Parthenon kalıntılarını iade ediyor

Bu kararla, Atina’daki Akropolis’te bulunan Parthenon tapınağına ait 3 parça kalıntı Yunanistan’a iade edilecek.



Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada Papa Francesco’nun bu kararı, “ekümenik yolda ilerleme arzusunun somut bir göstergesi” olarak aldığı belirtildi.



Vatikan, Parthenon kalıntılarının Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu 2. Ieronimos’a verileceğini açıkladı.



Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Vatikan Müzeleri’nde Parthenon’dan gelen 3 parça kalıntı bulunuyordu.



Müzenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu parçalar bir at başı ile iki insan heykelinin kalıntıları.



Parthenon’dan gelen bu heykellerin 19. yüzyılda Vatikan koleksiyonuna dahil edildiği belirtiliyor.



Yunanistan Parthenon heykellerinin kalıntılarını diğer ülkelerden alabilmek için uzun süredir mücadele yürütüyor.



İtalya da bu yıl, Palermo’da sergilenen bir Parthenon heykeli parçasını Yunanistan’a iade etmişti. Söz konusu heykel parçasının bir İngiltere konsolosu tarafından 19. yüzyıl başlarında Sicilya’ya getirildiği belirtiliyordu.



Yunanistan, İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından İngiltere’ye kaçırılan ve halen British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri’nin de iadesini istiyor.



Vatikan’ın iade kararında ise Ortodoks kilisesi ile dini yakınlaşma mesajı verilmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar Vatikan’ın kullandığı dilin, bu kararın müzedeki diğer eserler için emsal teşkil etmesini önleyecek şekilde seçildiğini belirtiyor.



Papa Francesco daha önce de benzer bir mesajla, İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos’a Aziz Peter’in kemikleri olduğuna inanılan kalıntıları hediye etmiş ve bunu ‘’Kiliselerimizin yakınlaşmak için yaptığı yolculuğun teyidi’’ olarak nitelemişti.