Vedat Milor, Nebati'nin 'Kuzu Eti' açıklamasıyla dalga geçti

"UCUZ AMA TERCİH EDİLMİYOR"





VEDAT MİLOR'DAN GÖNDERME





Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatlarının 300 liraya dayandığı ve yurttaşların Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa girdiği şu günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'koyun eti' açıklaması tepki çekmişti.Haber Global canlı yayınına katılan Nebati, artan et fiyatlarıyla ilgili "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.Nebati, şunları söylemişti:"Gıda enflasyonu dünyanın tamamında genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Tahıl koridoruna rağmen fiyatların hızla yükseliyor olması kuraklığın artması ve AB ile İngiltere'de sınırlama getirildi, İspanya, Portekiz ve Afrika'da üretilen miktarlarda azalma oldu sebzede. Domates üretimi Türkiye'de çok yükseldi. Bununla ilgili bakanlıklarımızla birtakım çalışmalar yaptık. Dünyanın tamamı, gıda ile ilgili enflasyonist bir baskı altında.Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli."Son olarak ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, isim vermeden Nebati'nin açıklamalarını tiye aldı.Twitter'dan bir paylaşım yapan Milor, "Koyun eti kokulu mu olur kokusuz mu? Bana sürekli 'siyaset yapma, yemeğini yorumla' diye diye, siyaset yapmadan yemek yorumlayamaz hale geldik!" dedi.