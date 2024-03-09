Vefa gecesinde gözyaşı sel oldu: Avustralyalı bayanlar, Tenkil sürecini yaşayan kadınları unutmadı

Avustralya’da faaliyette bulunan Hizmet Hareketi gönüllüleri, Türkiye’deki mağdur kardeşlerini unutmayarak, yaşadıklarını çeşitli platformlarda dile getirmeye devam ediyorlar. ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Melbourne’de düzenlenen vefa gecesinde gözyaşları sel oldu. 100’den fazla davetlinin katıldığı program yaklaşık üç saat sürdü. ‘Gülerek Geçtim Meriç’ten, ‘Mevlam Görelim Neyler’ ve ‘Bu günlerde geçecek’ gibi ezgileri dile getiren minik yavruların sahnedeki tablosu, duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

















Jasmine Women’s Network’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, 15 Temmuz sonrası aralıksız süren cadı avı nedeniyle gerek hayatını kaybeden gerekse halen cezaevinde olan bayanlarla ilgili çeşitli hatırları ve yaşadıkları zulümler dile getirildi. Gecede, ülke genelinde başlatılan hukuksuz operasyonlar sonucu Türkiye terk etmek zorunda kalan ve bir döneme damga vuranların hayat hikayeleri yer aldı. Meriç’i geçerek Yunanistan’a ve kalbi buna dayanamayan Esma Uludağ, Mersin’de cezaevindeyken ilaçları verilmediği için vefat eden Halime Gülsü, Meriç’te 3 çocuğuyla boğularak vefat eden Hatice Akçabay ile halen tutuklu Nurcan Arslan’ın yaşadıkları hukuksuzluklara dikkat çekildi.









GECE’DE VEFAYA VURGU YAPILDI:





Melbourne’daki öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı geceyle ilgili açıklamada bulunan organizasyon heyeti, vefanın altını çizdi. Organizasyon heyeti, zulümün tüm boyutlarını yaşayan kardeşlerini hiçbir zaman unutmayacakları ve yaşadıkları zulümleri ise unutturmayacaklarını belirtti. Açıklamada şunlara dikkat çekildi; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bizler de böyle bir geceyi düzenledik. Maksadımız, hürriyetlerinden yoksun bırakılan evlatlarından koparılan mağdur ve mazlum kadın kardeşlerimize karşı vefa borcunu yerine getirmek. Vefat edenleri rahmet ve minnetle yadetmek, halen cezaevinde olan bebekli kadınları ve diğerlerinin yaşadığı hukuksuzluğu dile getirmektir.













GECEDEN ELDE EDİLEN GELİR MAĞDURLARA ULAŞTIRALACAK:





Öte yandan program çerçevesinde, Tenkil sürecinde 10 farklı zulüm çeşitliyle mağdur olmuş veya vefat etmiş bayanların fotoğraf sergisi yapılırken, gelen davetlilere ise; üzerinde Vefat etmiş bayanların isimleri QR koduyla hayat hikayelerine ulaşabilme imkanını sağlayan güller dağıtıldı. Geceye katılan davetliler ise; “İlk defa 8 Mart Kadınlar Günü, bizim için bu kadar anlamlı oldu” sözleriyle duygularını dile getirerek, Jasmine Women’s Network ve organizasyon heyetine teşekkür ettiler. Bu arada gecede satışı yapılan çeşitli hediyelerden elde edilen gelirse mağdurlara ulaştırılacağı kaydedildi. ZAMAN-Avustralya