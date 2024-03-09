Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna tek seferde 47 İHA ile saldırdı /09 Mart 2024 18:07

Ukrayna tek seferde 47 İHA ile saldırdı

Son günlerde Ukrayna ordusunun İHA saldırıları yoğunlaştı. Son 24 saat içinde Rusya’nın farklı bölgelerinde 47 İHA düşürüldü.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com Moskova

Rusya, Ukrayna'dan gelen son günlerin en yoğun İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldı. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri ülkenin dört ayrı bölgesinde toplam 47 İHA'yı başarıyla imha etti.

Rostov bölgesi büyük bir saldırıya uğradı ve bu bölgede 41, Volgograd bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 2 ve Belgorod bölgesinde bir İHA düşürüldü. Savunma Bakanlığı, saldırılarda kayıp ve hasar olup olmadığına ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov ise Ukrayna'ya ait kamikaze İHA'ların Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Rostov bölgesi valisi Vasili, özellikle Taganrog ve Morozovsk'un büyük saldırılara maruz kaldığını belirtti. Vali, hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğünü açıkladı, ancak bir acil servis çalışanının yaralandığını bildirdi.

Voronej’in Anninsky bölgesinde Ukrayna insansız hava araçlarından biri bir petrol depolama tesisine düştü ve yaşanan saldırılarda hiçbir sivil nesnenin zarar görmediği belirtildi. Voronej Bölgesi Valisi Alexander Gusev, bölge üzerindeki iki İHA'nın ortadan kaldırıldığını duyurdu.
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