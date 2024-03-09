Ukrayna tek seferde 47 İHA ile saldırdı

Samanyoluhaber.com Moskova







Rusya, Ukrayna'dan gelen son günlerin en yoğun İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldı. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri ülkenin dört ayrı bölgesinde toplam 47 İHA'yı başarıyla imha etti.

Rostov bölgesi büyük bir saldırıya uğradı ve bu bölgede 41, Volgograd bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 2 ve Belgorod bölgesinde bir İHA düşürüldü. Savunma Bakanlığı, saldırılarda kayıp ve hasar olup olmadığına ilişkin detaylı bilgi vermedi.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov ise Ukrayna'ya ait kamikaze İHA'ların Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.Rostov bölgesi valisi Vasili, özellikle Taganrog ve Morozovsk'un büyük saldırılara maruz kaldığını belirtti. Vali, hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğünü açıkladı, ancak bir acil servis çalışanının yaralandığını bildirdi.Voronej’in Anninsky bölgesinde Ukrayna insansız hava araçlarından biri bir petrol depolama tesisine düştü ve yaşanan saldırılarda hiçbir sivil nesnenin zarar görmediği belirtildi. Voronej Bölgesi Valisi Alexander Gusev, bölge üzerindeki iki İHA'nın ortadan kaldırıldığını duyurdu.