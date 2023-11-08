Venezuela, UCM'nin soruşturmasına itiraz etti

Dava süreci nasıl işliyor?

Yüksek Mahkeme'nin muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclisi feshetme kararıyla alevlenen gösterilerin güvenlik güçleri tarafından bastırılması ve bazı muhalefet liderlerinin tutuklanması soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Venezuela, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) insanlığa karşı suç teşkil edebilecek hak ihlalleri iddialarına ilişkin soruşturmayı yeniden başlatma kararına itiraz etti.Karakas'ın avukatları, davayı tekrar başlatan başsavcı Karim Khan'ın iddialarını düzgün bir şekilde soruşturamadığını çünkü savcılıktan gelen bilgilerin çok muğlak olduğunu savundu.Geçen yıl UCM'den, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı 2017'de düzenlenen ve 100'den fazla kişinin öldüğü protestoları bastırılmasına ilişkin ilişkin soruşturmayı durdurmasını isteyen Karakas, kendi soruşturmasını yürüteceğini söylemişti.Ancak "Venezuela'nın insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili gerçek iddiaları soruşturmadığını" belirten UCM yargıçları, haziran ayında başsavcı Karim Khan'a davayı yeniden başlatma yetkisi verdi.Venezuela'nın avukatı Ben Emmerson, savcılığın iddialarının genel olduğunu ve Karakas'ın "gerektiği gibi yanıt vermesinin neredeyse imkansız" olduğunu söyledi.Emmerson, "Savcı, soruşturmak istediği herhangi bir suçtan şüphelendiği bir üst düzey yetkili tespit etmedi" dedi.Savcılar ise sunulan belgelerin "spesifik ve önemli" olduğunu; Karakas'ın gerçekten de yanıt verebilecek durumda olduğunu kaydetti.Beş Güney Amerika ülkesi ve Kanada'nın 2018 yılında Venezuela'daki durumu UCM'ye havale etmesi üzerine mahkeme ön soruşturma başlattı.Kasım 2021'de resmi bir soruşturma açan savcı Khan, Maduro ile Venezuela'nın mahkemenin "düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacağına" dair anlaşma imzaladı. Nisan 2022'de Venezuela kendi soruşturmasını başlatacağını duyurdu ve UCM'nin kendi soruşturmasını askıya almasını istedi. Ancak Khan geçtiğimiz Kasım ayında mahkemeden soruşturmayı yeniden başlatmasını istedi.Karakas, geçen yıl Nisan ayında, 2017 yılından bu yana 200'den fazla polis ve ordu mensubunun insan hakları ihlalleri nedeniyle suçlandığını ya da mahkum edildiğini duyurdu. Muhalefet bu adımların sadece UCM soruşturmasından kaçınmak için atıldığını savunuyor.