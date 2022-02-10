Samanyolu Haber /Gündem / VOA’dan RTÜK’e lisans yanıtı /10 Şubat 2022 08:23

VOA’dan RTÜK’e lisans yanıtı

Türkiye’de RTÜK’ün üç gün içinde lisans başvurusu yapma şartı getirdiği uluslararası basın kuruluşlarından Amerika’nın Sesi VOA açıklama yaptı. Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerini bloke ederse, VOA’nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü çabayı göstereceği’’ kaydedildi.

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VOA Sözcüsü Bridget Serchak yaptığı yazılı açıklamada, Türk yayıncılık düzenleme otoritesinin, VOA gibi uluslararası yayıncılar için işletme lisansı alma şartının farkında olduklarını belirtti.

Açıklamada, “Türk hükümeti internet sitelerimizi resmi olarak bloke ederse, VOA, Türkçe konuşan kitlesinin mevcut tüm yöntemleri kullanarak ücretsiz ve açık internete erişimini sürdürmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir’’ denildi.

VOA’nın hükümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığı da açıklamada yer aldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 9 Şubat’ta, VOA, Deutsche Welle ve Euronews’un Türkçe yayın bölümlerinin üç gün içinde lisans başvurusu yapmasını istemiş, aksi takdirde internet yayınlarının engellenmesi yönünde mahkemeye başvuru yapma kararı almıştı.

Almanya’dan yayın yapan Deutsche Welle’nin sözcüsü, kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını belirtti. Haber kuruluşunun internet sitesindeki açıklamaya göre "RTÜK'ün olası kararının DW'yi de etkileyebileceğini medyadan öğrendik" diyen sözcü, "Ancak RTÜK'ten resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir değerlendirme yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz" ifadelerini kullandı.

Merkezi Fransa’nın Lyon kentindeki Euronews ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

2018 yılı Mart ayında çıkan ve daha sonra 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan genişletilmiş ‘‘Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’’ RTÜK’e internet ortamını denetleme yetkisi veriyor.
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