Washington: Çatışmalar 2024 sonuna kadar sürebilir

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ABD Başkanı Biden'ın, Kongre'den Ukrayna'daki durumla bağlantılı olarak 20 milyar dolardan fazla bütçe istemesinin ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik iletişim koordinatörü John Kirby, "ABD Ukrayna'daki çatışmaların önümüzdeki yılın ilk yarısında ve muhtemelen daha sonra sonbaharda da devam edeceğini varsayıyor" dedi. Biden'ın Kongre'den talep ettiği miktarın 13,1 milyar dolarının Kiev'e askeri yardım için kulanılması planlanıyor.







Ukrayna’ya 24 milyar dolarlık yeni fon





ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, başta Ukrayna'ya verilen destek, afet yardımı ve sınır ile göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek için Kongre'den 40 milyar dolarlık ek acil durum fonunu onaylamasını talep etti.





Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.





ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder ise, Ukrayna’ya verdikleri 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini ayda 14 binden 24 bine çıkardıklarını duyurdu.

ABD’nin bu rakamı 2024’te 80 bine ulaştırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.





Pentagon sözcüsü, Ukrayna’ya bugüne kadar bu türden en az 2 milyon mermi gönderdiklerini de söyledi.





ABD, Ukrayna’ya en büyük askeri yardım yapan ülkelerin başına geliyor. ABD’nin toplam askeri yardımının 160 milyar dolara ulaştığı, bu rakamın Ukrayna’yı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’den en çok askeri yardım alan ülke konumuna getirmişti.