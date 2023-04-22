Washington’dan Ankara karşıtı açıklama: F-16’ları hak edecek bir şey yapmadılar

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satılmasına karşı durmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’yle yapılan anlaşmanın mevcut uçakların füze sistemlerinin değil sadece yazılımlarının yükseltilmesi amaçlı olduğunu belirtti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Yunanistan devlet televizyonu ERT kanalına değerlendirmelerde bulundu. Menendez, Türkiye’ye F-16 satışına halen daha karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Menendez, "Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin seçim sonuçlarına bağlı olacağını" söyledi ve Yunan hükümetinin Türkiye ile barış içinde yaşamak istediğini her zaman gördüğünü ifade etti.





Menendez ayrıca “Mevcut Türk hava sahası ve karasuları sınırlarını ihlal eden, 'bir gece ansızın geleceğiz' şeklinde tehditkar ifadeler kullanan Türkiye'dir. Yunanistan her zaman barışçıl bir tutum sergilemektedir ve bu tutum ABD'de saygı görüyor. Ancak Erdoğan'ın Türkiye'sinde böyle bir durum söz konusu değil" dedi.





Menendez, "NATO müttefiklerinin sadece güvenlik sorumluluklarını değil, NATO'nun talep ettiği ilkeleri ve değerleri de karşılayan, bölgede barış içinde yaşayan gerçek NATO müttefikleri olmaları gerekir” diye konuştu.







