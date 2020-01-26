Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp destek vermeyi keseceği iOS ve Android sürümlerini açıkladı /26 Ocak 2020 14:48

WhatsApp destek vermeyi keseceği iOS ve Android sürümlerini açıkladı

Mesajlaşma platformu WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıya kötü haber geldi. Şirket, Şubat 2020 itibarıyla destek vermeyi keseceği telefon işletim sistemlerini açıkladı.

SHABER3.COM

Webtekno'nun haberine göre WhatsApp, sıkça sorulan sorular sayfasında bir güncelleme yaptı ve eski telefonlara sahip kullanıcılarını uyardı. Şubat ayı itibariyle iOS ve Android’in çok eski versiyonlarına WhatsApp desteğinin kesileceği açıklandı.

WhatsApp, 2020’nin şubat ayı itibariyle eski Android ve iOS sürümünü kullanan kullanıcılara veda edecek. Bundan sonra anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp; Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet verecek.

WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski sürüm Android kullanıcılarına olan desteği keseceğini açıkladı. Apple’ın cihazlarını kullanan kişiler içinse iOS 8 ve daha önceki sürümleri kullananlar artık WhatsApp desteği almayacak.

Bununla birlikte WhatsApp, desteği keseceği Android ve iOS sürümlerinin Şubat 2020 tarihinden sonra düzgün çalışamayacağını ve belki de birçok özelliğin çalışamaz hale gelebileceğini belirtti.

WhatsApp, daha önce Windows Phone işletim sistemine olan desteğini de bitirdiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp destek vermeyi keseceği iOS ve Android sürümlerini... Sonraki Haber >>

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:45