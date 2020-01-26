WhatsApp destek vermeyi keseceği iOS ve Android sürümlerini açıkladı

Webtekno'nun haberine göre WhatsApp, sıkça sorulan sorular sayfasında bir güncelleme yaptı ve eski telefonlara sahip kullanıcılarını uyardı. Şubat ayı itibariyle iOS ve Android’in çok eski versiyonlarına WhatsApp desteğinin kesileceği açıklandı.







WhatsApp, 2020’nin şubat ayı itibariyle eski Android ve iOS sürümünü kullanan kullanıcılara veda edecek. Bundan sonra anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp; Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere hizmet verecek.





WhatsApp, iOS 8 ve Android 2.3.7’den eski sürüm Android kullanıcılarına olan desteği keseceğini açıkladı. Apple’ın cihazlarını kullanan kişiler içinse iOS 8 ve daha önceki sürümleri kullananlar artık WhatsApp desteği almayacak.





Bununla birlikte WhatsApp, desteği keseceği Android ve iOS sürümlerinin Şubat 2020 tarihinden sonra düzgün çalışamayacağını ve belki de birçok özelliğin çalışamaz hale gelebileceğini belirtti.





WhatsApp, daha önce Windows Phone işletim sistemine olan desteğini de bitirdiğini açıklamıştı.