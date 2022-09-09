Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’tan kullanıcıların işine yarayacak yeni özellik yolda /09 Eylül 2022 19:59

WhatsApp’tan kullanıcıların işine yarayacak yeni özellik yolda

Sosyal medyada anlık mesajlaşma içi en çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp için yeni bir özellikten söz edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre WhatsApp uzun bir süredir farklı özellikleri geliştiriyor ve bazılarını bünyesine ekliyor. Yakın zaman önce ortaya çıkan ve gelmesi beklenen ‘mesajlarda tarih odaklı aramalar yapmak’ yolda olabilir. Zira tarih bazlı mesaj araması yapmak bir süredir pek çok kullanıcının beklediği özelliklerden biriydi.

Daha önce de yeni özellikler getireceği ortaya çıkmıştı

iOS tarafında beta sürecinde bazı kullanıcılara sunulan özellik, test aşamasında görünüyor. Söz konusu özellik sayesinde aramalar tarihler üzerinden filtrelenebilecek ve eğer bir mesaj aranıyorsa çok daha kolay bulunması sağlanmış olacak.
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