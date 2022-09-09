WhatsApp’tan kullanıcıların işine yarayacak yeni özellik yolda

Daha önce de yeni özellikler getireceği ortaya çıkmıştı





WhatsApp uzun bir süredir farklı özellikleri geliştiriyor ve bazılarını bünyesine ekliyor. Yakın zaman önce ortaya çıkan ve gelmesi beklenen ‘mesajlarda tarih odaklı aramalar yapmak’ yolda olabilir. Zira tarih bazlı mesaj araması yapmak bir süredir pek çok kullanıcının beklediği özelliklerden biriydi.iOS tarafında beta sürecinde bazı kullanıcılara sunulan özellik, test aşamasında görünüyor. Söz konusu özellik sayesinde aramalar tarihler üzerinden filtrelenebilecek ve eğer bir mesaj aranıyorsa çok daha kolay bulunması sağlanmış olacak.