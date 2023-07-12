WhatsApp'a anonim kullanıcı özelliği geliyor

WhatsApp, artık kullanıcıların topluluklarda, duyuru gruplarında telefon numaralarını gizleyebilmelerine olanak sağlanacağını duyurdu.



“Kişilerin telefon numaraları yalnızca topluluk yöneticileri tarafından görüntülenebilecek” denilerek özellik kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Gruba dahil olan diğer katılımcılar WhatsApp grubu içerisinde telefon numaranızı göremeyeceği açıklandı.



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Gizlilik açısından kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak olan bu özelliğin ilk etapta grup konuşmaları içerisinde kullanılabileceği ifade edildi.



Ayrıca telefon numarası gizli olan bir grup üyesiyle özel olarak iletişim kurabilmek için numarasını gizleyen kullanıcıya istek gönderme seçeneği bulunacağı belirtildi.



Özellik şimdilik beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor olsa da yakın zamanda herkes için erişilebilir olması bekleniyor.