Samanyolu Haber /Gündem / Bir generali daha cephede öldü /12 Temmuz 2023 10:04

Bir generali daha cephede öldü

Güney Askeri Bölge Komuta Merkezi vuruldu, Bir Rus General öldürdü

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rus Silahlı Kuvvetlerinin 58'inci Ordu komuta merkezi roket atışlarıyla vuruldu. Saldırı Ukrayna Ordusu tarafından düzenlendi. 

Saldırıda İngiliz-Fransız ortak yapımı uzun menzilli güdümlü füze Storm Shadow kullanıldı. 

Güney Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Korgeneral Oleg Tsokov, Storm Shadow füzelerinin Berdyansk yakınlarındaki bir komuta noktasına isabeti sonucu öldürüldü.

Tsargrad TV’nin, bölgeden haber veren “Rus Baharı Askeri Muhabirleri” adlı Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kiev yönetiminin Berdyansk bölgesine düzenlediği füze saldırısına Güney Askeri Bölge komutan yardımcısı Korgeneral Oleg Tsokov’un hayatını kaybettiği bildirildi.

Habere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 58'inci Ordu'nun komuta noktasını Storm Shadow seyir füzeleri ile vurdu. Telegram kanalı, Güney Askeri Bölge komutan yardımcısı Korgeneral Oleg Tsokov'un Berdyansk bölgesinde öldüğünü bildirdi.

Suriye'de operasyonlara ve 2 kez Çeçen savaşlarına katılan, Oleg Tsokov'a iki kez Cesaret Nişanı ve bir Askeri Liyakat Nişanı verildi. 

WarGonzo telegram kanalı Savaş muhabirlerinden aktardığı bir bilgide, “Batı'nın yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerini hafife almayı bırakmaya çağırdı” deniliyor.

Rybar Telegram kanalı ise, NATO’nun uydu tespitleri sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine iletilen cephe gerisi görüntüleri yardımıyla, Rus askeri tesislerinin vurulduğunu yazıyor.
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