Samanyolu Haber /Dünya / Kayıp Alman iş adamının cesedi dondurucuda bulundu /12 Temmuz 2023 09:33

Kayıp Alman iş adamının cesedi dondurucuda bulundu

Polis, iş adamının banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğini ve bunun cinayetle bağlantılı olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

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Tayland'da kayıp Alman iş adamı Hans-Peter Mack'in parçalanmış cesedi ülkenin güney kesimlerinde bir evin dondurucusunda bulundu.

Nong Prue kasabası polis şefi Tawee Kudthalaeng, 62 yaşındaki Mack'in cesedinin bulunduğunu söyledi. Alman iş adamı bir haftadır kayıptı.

Polis, çarşamba günü yaptığı açıklamada iş adamının öldürülmesiyle bağlantılı iki Alman asıllı vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Khaosod gazetesinin polis şefi Tawee Kudthalaeng'e dayandırdığı haberine göre, 52 yaşında Alman asıllı bir şüpheli salı akşamı Bangkok'ta yakalanırken, 47 yaşındaki diğer şüpheli ise polise teslim oldu.

Associated Press'in ulaştığı polis şefi Tawee tutuklamaları doğruladı ve şüphelilerin cinayetle suçlandığını söyledi. Polis kaynakları, olayla bağlantılı üçüncü bir kişinin daha arandığını belirtti.

62 yaşındaki emlakçı Hans-Peter Mack'in cesedi pazartesi gecesi yabancılar arasında popüler olan Nong Prue'deki bir evde bulunmuştu.

Polis, Mack'in banka hesabından yüklü miktarda para çekildiğini ve bunun cinayetle bağlantılı olduğundan şüphelendiklerini söyledi.
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