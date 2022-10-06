Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan yeni özellik: Telefona gerek kalmayacak /06 Ekim 2022 12:50

WhatsApp'tan yeni özellik: Telefona gerek kalmayacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı birçok güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkarken, son olarak getireceği yeni özellikle dikkatleri üzerine çekti. WhatsApp'ın yeni özelliğine göre artık telefon kullanmaya gerek kalmayacak

SHABER3.COM

2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, son dönemlerde Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları nedeniyle kullanıcı kaybetmeye başladı.

Son olarak mesaj düzenleme, mesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı.

WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu.

Artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak. Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

TABLETE NASIL YÜKLENECEK?

Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.
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