Samanyolu Haber /Dünya / 'Yalçınkaya kararı Türkiye’de adaletin işleyişine yönelik sistemik bir eleştiri' /28 Eylül 2023 22:08

'Yalçınkaya kararı Türkiye’de adaletin işleyişine yönelik sistemik bir eleştiri'

AİHM'nin Yalçınkaya kararı hakkında konuşan Freedom House'da Kıdemli Araştırma Direktörü Nate Schenkkan, "Bu aslında Türkiye'de adaletin işleyişine yönelik sistemik bir eleştiri" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), 26 Ekim’de verdiği Yalçınkaya kararı ile Türkiye’de 15 Temmuz sonrasında açılan yüzbinlerce davada sanıkların hukuksuz bir şekilde yargılandığını ortaya koydu.

Kararın ulusal ve uluslararası arenada yankıları sürüyor.

Freedom House’da Kıdemli Araştırma Direktörü Türkiye’de adaletin işleyişine yönelik sistemik bir eleştiri AİHM’nin kararını “On binlerce ve hatta yüz binlerce suç ortaklığı davasını sistematik olarak çözmesi gerektiğine hükmetti” olarak yorumladı.

Kararın, Türkiye’nin darbe girişimi sonrasında izlediği süreçler temelinde yasallık, öngörülebilirlik ve delil kalitesi açısından mantıklı olan tek karar olduğunu belirten Schenkann, “Şimdi Türkiye’nin bir insan hakları rejimi olarak AİHS’ye uyumu konusunda büyük bir soru işareti daha ortaya çıkmıştır.

Bu, yüz binlerce insanın yıllardır beklediği yıkıcı bir karardır – bu kadar uzun sürmüş olsa da AİHM’in nihayet bunu yapması iyi oldu. Şimdi söz konusu temel meseleleri ele almak Türkiye’ye düşüyor.

Ayrıca, her ne kadar manşette ByLock yer alsa da, kararın sadece ByLock’u değil, Türkiye’nin terörizmle suçlama yasaları kapsamındaki tüm kovuşturmaları ilgilendirdiğini de unutmayın.

Bu aslında Türkiye’de adaletin işleyişine yönelik sistemik bir eleştiri” ifadelerini kullandı.
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