Samanyolu Haber /Kültür / 'Kanun Hükmü' Altın Portakal'dan bir kez daha çıkarıldı /28 Eylül 2023 22:03

'Kanun Hükmü' Altın Portakal'dan bir kez daha çıkarıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, 'Kanun Hükmü' belgeselini festival seçkisinden çıkardıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, “filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği” gerekçesiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmış, festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Altın Portakal Film Festivali'yse baskılara dayanamayıp geri adım atmış, ‘Kanun Hükmü' belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyururken, “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterilmişti.

Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurmuştu.

TEKRAR ÇIKARILDI

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, daha önce çıkarılıp geri alındığı 60’ıncı Altın Portakal Film Festivali seçkisinden tekrar çıkarıldı.

“ŞAHSIM ADINA SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLGİSİ TARAFIMA ULAŞMIŞTIR”

Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan ‘Kanun Hükmü’ adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır.

Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir.

“SİNEMA SEKTÖRÜNDEN GEREKEN DESTEĞİ GÖREMEDİK”

Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik.

Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlı hissederek hareket eden bizler, olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu aşamada yeni bir karar alarak ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kanun Hükmü' Altın Portakal'dan bir kez daha çıkarıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:24