Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Hilal Kaplan suçluyu buldu; Yağ fiyatı artışına vatandaş sebep olmuş /08 Mart 2022 17:40

Yandaş Hilal Kaplan suçluyu buldu; Yağ fiyatı artışına vatandaş sebep olmuş

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ayçiçek yağı krizine yurttaşların sebep olduğunu savundu. Kaplan, "Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış, kendi kendimizi zarara sokmuş olduk" diye iddia etti.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, hafta sonu marketlerdeki ayçiçek yağı izdihamına ilişkin yurttaşları suçladı. 

'Ayçiçek yağı kalmayacak' iddiaları üzerine kuyruğa giren yurttaşları hedef alan Kaplan, "Marketlerde adeta ayçiçeği yağı yağması başladı. Raf fiyatının kasada yüzde 40-yüzde 50 arası zamlı olduğu görüldü. Buna rağmen beşer onar ayçiçeği yağları vatandaş tarafından alındı" dedi ve şöyle devam etti:

FİYATLAR 'ZAMLANMAYACAKMIŞ'
"Halbuki bu manipülasyon olmasa fiyatlar zamlanmayacak, bilakis gümrük vergisi düştüğü için ucuzlayacaktı. Ancak şimdi her yerde ayçiçeği yağı fiyatları zamlandı bile...

Manipülasyona kapılan vatandaşlarımız sayesinde kendi elimizle ayçiçeği yağının düşmesi gereken fiyatını artırmış, kendi kendimizi zarara sokmuş olduk. İlk andan itibaren Ticaret Bakanlığı konuya müdahale eder, doğrusunu anlatır diye bekledim ama olmadı. Tarım Bakanlığı da ertesi günü stokların yetmeyeceği haberlerini yalanladı, ayçiçeği üretimimizin bir yılda yüzde 17 arttığına işaret etti ama maalesef atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Hazine Bakanlığı da operasyon çekenlere operasyon çekileceği sözünü verdi.

'BAKALIM DEVLET YAPTIRIM UYGULAYACAK MI?'
Bakalım bu kez mevzubahis manipülasyonla alakalı devlet kurumları dişe dokunur bir yaptırım uygulayacaklar mı?"

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