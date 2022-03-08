Samanyolu Haber /Gündem / Miçotakis Türkiye'ye geliyor /08 Mart 2022 17:46

Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceğini bildirdi.

SHABER3.COM

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu.

Miçotakis’in 13 Mart’ta Fener Rum Patrikhanesi’nde bir ayine katılmak üzere İstanbul’a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirten İkonomu, bu görüşmenin ardından Miçotakis’in Erdoğan ile yemekte bir araya geleceğini ifade etti.

İkonomu, Türkiye ve Yunanistan’ın tüm anlaşmazlıklara rağmen bir dizi ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “Sorunlara, çözüm getirme mantığı ile yaklaşılmalı, sorunlara yenilerini ekleme mantığıyla değil” dedi.

Miçotakis’in Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getiren İkonomu, “Başbakan (Miçotakis), söyleme değil öze odaklanarak, yanılsamalar olmadan ve tabii ki Yunanistan’ın uluslararası hukuka dayalı net ve sabit tezlerinden sapmadan, pozitif bir ruh hali ile Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşacak” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Miçotakis Türkiye'ye geliyor Sonraki Haber >>

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:18