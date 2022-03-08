Dünya Kadınlar Günü'nde acı haber: Felçli ve altı bezlenen kadın cezaevine kondu

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası onaylanan MS hastası Mehtap Şentürk, Sincan Cezaevine gönderildi. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şentürk, tek başına yemek yiyemiyor, yürüyemiyor, altı da birlikte yaşadığı annesi tarafından bezleniyordu.







YÜZDE 85 ENGELLİ RAPORU VAR

Bold'un özel haberi ne göre beş gündür cezaevinde olan Şentürk’ün hapse atıldığını HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından duyurdu.





8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde felçli bir kadının zindana atıldığını söyleyen Gergerlioğlu, “Mehtap Şentürk 14 yıldır MS hastası. Annesi bakımını yapıyor. Yüzde 85 engelli, altı bezleniyor. Eşi de cezaevinde. Ve 5 gün önce hükmü onanıp Sincan Kadın Cezaevine girdi. Cezaevine gittim, “bu olamaz, olmamalı” demek için, müdür görüşten kaçtı.” dedi.





“İYİ NİYETLE KOŞTURA KOŞTURA ADLİYEYE GİTTİK”

Bir aile yakınının verdiği bilgiye göre fen bilgisi öğretmeni olan Mehtap Şentürk’ü Ankara’daki evinde 3 Mart 2022 sabahı almaya geldiler. “Böyle olduğunu bilseydik gelmezdik” diyen polisler Şentürk’ü evrak işlemleri için önce jandarmaya oradan da adliyeye götürdüler.





Savcıya ifade vermeye götürüldüklerini zanneden aile yakını, “Biz iyi niyetle, geç kalmayalım diye koştur koştur ifade vermeye gittik. Meğer tutuklanmaya gidiyormuşuz. Polisler biliyormuş ama kimse bize bir şey demedi. Bir de herkes iyi davranmaya çalışıyor. ‘Aman arabadan indirmeyelim, doktor gelip buraya baksın’ dediler. Evrak işleri bitince cezaevine gidiyoruz dediler. Akşam saat 17.00’de Sincan’a gittik.” diye konuştu.





“BEZİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM, HAREKET ETTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Aile yakını, “Bezinin değişmesi lazım, ayakları ağrıyor, kaldırmak gerekiyor. Çevirmek gerekiyor, yan dönmesi lazım, çünkü sürekli hareketsiz. Şu anda tamamen, yemek yemeyi, yürümeyi kaybetti. Tekerlekli sandalyeye mahkum. Telefonun tuşlarına bile artık dokunamaz hale geldiği için o söylüyor, telefon çeviriyor, artık o haldeydi.” ifadelerini kullandı.