Yandaş müteahhitin vurgun hayali suya düştü

15 KATTAN 7 KATA DÜŞÜRÜLDÜ





LÜKS KONUT PROJELERİ YER ALIYOR





AKP DÖNEMİNDE HIZLA BÜYÜDÜ





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Sancaktepe İlçesindeki Akpınar Mahallesi’nde yer alan beşli çeteden Kolin İnşaat’ın arazisi için yeni bir imar planı hazırladı.Bakanlığı hazırladığı imar planlarında, yaklaşık 141 bin metrekarelik arazinin planlarının TMMOB Mimarlar Odası’nın açtığı davayla iptal edildiği ve bu nedenle plansız kalan arazi için yeni imar planının hazırlandığı belirtildi. Arazinin ise beşli çete içerinde yer alan Kolin İnşaat’a bağlı Adalar Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Anonim Şirketi’ne ait olduğu belirtildi.BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre , şuan üzerinde beşli çetenin bir diğer üyesi Kalyon Holding’e ait bir tesisin yer aldığı arazinin eski imar planlarının iptal gerekçesi ise imar rantını gözler önüne serdi. Mahkeme, “Arazinin çevresinde bulunan düşük yoğunluklu yapılaşmanın örnek alınmadığını” belirtti.TMMOB Mimarlar Odası’nın iptal ettirdiği eski planlarda arazide 15 kata kadar yapılaşmaya izin verilmişti. Yeni planlarda ise bakanlık arazide 7 kata kadar yapılaşma izni verdi. Eski planlarda park ve eğitim alanı yer almazken yeni planlara bu alanlar da işlenmek zorunda kaldı.Yeni planlarda arazinin 124 bin metrekarelik kısmı konut ve ticaret, 2 bin 500 metrekarelik kısmı cami alanı ve geri kalan kısmı ise park, teknik alt yapı ile özel eğitim alanı olarak belirlendi.Hazırlanan imar planlarında arazinin çevresindeki rant dikkat çekti. Planlarda Kolin’in arazisinin çevresinde Rings İstanbul, Bizim Tepe Aydos, Resim İstanbul, Simge Sitesi, Narcity, Alice Village, Fi-Yaka Evleri, Sinpaş Lagün Evleri, Kelebekia Premium, Elysium Life, Ege Boyu Evleri, Sinpaş Aydos Country ve Evora Samandıra gibi oldukça değerli lüks konut projelerinin yer aldığı ifade edildi.Öte yandan Kolin, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmez ismi olan ve yağma projeleriyle doğayı katleden şirketler sıralamasında başı çekiyor.