Yandaş yazar AKP'deki kavgayı ifşa etti: 'Erdoğan'ın gölgesine basmaktan çekinen bazı isimler...

Yandaş Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Dün onun gölgesine basmaktan çekinen bazı isimler, bugün ihanet içindeler" dedi.







Donat, ihanetin bir ahlaki sorun olduğunu ve siyasi tarihin ihanetlerle dolu olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Erdoğan'ın ihanetle karşılaşan ilk isim olmadığını ve son isim de olmayacağını vurguladı.





'ERDOĞAN DA AYNI DURUMLA KARŞI KARŞIYA'

Donat, "Bir zamanlar Atatürk'ün, sonra İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın gölgesine bile basmaya cesareti olmayan çok kişi zamanla birbirleriyle ihanet etmekte yarıştılar. Aynı durumla Erdoğan da karşı karşıya" diye yazdı.





Donat, geçmişte Erdoğan'ın gölgesine basmaktan çekinen bazı isimlerin bugün ihanet içinde olduklarını belirtti. Bu durumun sürpriz olmadığını ve temelde ahlaki bir sorun olduğunu ifade etti.