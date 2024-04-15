Avustralya AVM'nin ardından kilise saldırısıyla sarsıldı: En az 4 yaralı

Avustralya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından, bu kez Sydney kentindeki Wakeley bölgesinde yer alan Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde Piskopos Mar Mari Emmanuel ayin sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.







Psikopos, saldırgan tarafından defalarca bıçaklanırken, saldırgan kilisede bulunanların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.





Olayda piskopos ve en az 3 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Sydney polisinden yapılan açıklamada, piskoposun hayati tehlikesinin bulunmadığı, 50’li yaşlarındaki bir kişinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.







Sydney’de cumartesi günü 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin bir alışveriş merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.



