AKP'den Tevfik Göksu'yu üzen karar!

AKP içinde önemli bir değişiklik yaşandı. Sık sık Ekrem İmamoğlu ile olan tartışmalarıyla tanınan ve aynı zamanda Murat Kurum'un İBB adayları arasında da adı geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göksu'nun yerine atanan kişi de belirlendi.







Beş yıldır görevini sürdüren Mehmet Tevfik Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul getirildi.





İBB başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın kimin aday olacağı merak konusuyken, Mehmet Tevfik Göksu da adı en çok geçenlerden biriydi.





Göksu, Murat Kurum'un adaylığının duyurulmasından sonra yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti. O paylaşımda Göksu, "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı." ifadelerini kullanmıştı.





Son seçimde de CHP'li rakibini geride bırakarak 2009'dan bu yana Esenler Belediye Başkanı olan Göksu, oyların yüzde 50,46'sını alarak kazandı.





Mehmet Tevfik Göksu'nun AK Parti İBB Grup Başkanvekilliği görevi bugün itibarıyla sona erdi. Göksu'nun yerine İBB Meclis Birinci Başkan Vekili olan Zeynel Abidin Okul getirildi. Göksu, İBB Meclis üyesi olarak görevine devam edecek.





Göksu'nun görev sürecinin tamamlandığını Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer sosyal medya hesabından duyurdu.

