Samanyolu Haber /Dünya / Yangınların ardından Yunanistan'ı sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp /07 Eylül 2023 19:22

Yangınların ardından Yunanistan'ı sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp

Yunanistan’ı etkisi altına alan Daniel kasırgası, orta Yunanistan’ın Volos ve Larissa gibi yerleşim merkezlerini ve yöredeki köyleri su altında bıraktı.

SHABER3.COM

T24'ten Stelyo Berberakis'in haberine göre 4 kişinin boğularak ölmesine ve 6 kişinin kaybolmasına neden olan sel, park halindeki araçların denize sürüklemesine, denizlerdeki kayık ve teknelerin de karaya çıkmasına yol açtı.

Türkiye’nin kuzey batısından, güney batısındaki orta Yunanistan’da kendisini gösteren şiddetli yağış ve bunun getirdiği sel, birçok köyün sular altında kalmasına neden oldu, yüzlerce iş yerini su bastı.

Daniel kasırgası ve orta Yunanistan’daki şiddetli yağış, 300 kilometre güneydeki başkent Atina’yı da etkisi altına aldı. Atina’da yağan şiddetli yağmur, ana caddelerdeki trafiği kilitlerken, azgın sular birçok kişinin akıntıya kapılmasına neden oldu.

Programlar ertelendi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 10 Eylül Pazar günü Selanik’te açılışı yapılacak olan Uluslararası Fuar’ı ziyaretinin ve  her yıl Selanik’te düzenlenen yıllık basın toplantısının ertelendiği açıklandı. Miçotakis, hafta sonunda orta Yunanistan’daki sel bölgelerini ziyaret edecek.

Aynı anda ana muhalefet radikal sol SYRİZA Partisi'nin de, 10 Eylül Pazar günü yeni liderini seçmek için parti üyeleri arasında ülke çapında yapılması beklenen seçimleri erteleyebileceği açıklandı.

Miçotakis: Her türlü afete karşı hazırlıklı olmayız

Miçotakis, yaptığı açıklamada bugüne dek görülmemiş orman yangınlarından sonra meydana gelen ve yine görülmemiş boyutlara ulaşan sel felaketinin iklim değişikliğinden kaynaklandığından söz etti.

Miçotakis, “Bildiğimiz iklim şartları geride kaldı; aşırı sıcaklar, büyük orman yangınları ve bölgemizde bugüne dek hiç görmediğimiz  büyük seller yeni iklim şartlarının boyutlarını gösterdi. Önümüzdeki yıllar bugünleri bile arayacağımızı gösteriyor. Her türlü afete karşı hazırlıklı olmayız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yangınların ardından Yunanistan'ı sel vurdu: 4 kişi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:37