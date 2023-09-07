Yangınların ardından Yunanistan'ı sel vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayıp

Daniel kasırgası ve orta Yunanistan’daki şiddetli yağış, 300 kilometre güneydeki başkent Atina’yı da etkisi altına aldı. Atina’da yağan şiddetli yağmur, ana caddelerdeki trafiği kilitlerken, azgın sular birçok kişinin akıntıya kapılmasına neden oldu.





Aynı anda ana muhalefet radikal sol SYRİZA Partisi'nin de, 10 Eylül Pazar günü yeni liderini seçmek için parti üyeleri arasında ülke çapında yapılması beklenen seçimleri erteleyebileceği açıklandı.





T24'ten Stelyo Berberakis'in haberine göre 4 kişinin boğularak ölmesine ve 6 kişinin kaybolmasına neden olan sel, park halindeki araçların denize sürüklemesine, denizlerdeki kayık ve teknelerin de karaya çıkmasına yol açtı.Türkiye’nin kuzey batısından, güney batısındaki orta Yunanistan’da kendisini gösteren şiddetli yağış ve bunun getirdiği sel, birçok köyün sular altında kalmasına neden oldu, yüzlerce iş yerini su bastı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 10 Eylül Pazar günü Selanik’te açılışı yapılacak olan Uluslararası Fuar’ı ziyaretinin ve her yıl Selanik’te düzenlenen yıllık basın toplantısının ertelendiği açıklandı. Miçotakis, hafta sonunda orta Yunanistan’daki sel bölgelerini ziyaret edecek.Miçotakis, yaptığı açıklamada bugüne dek görülmemiş orman yangınlarından sonra meydana gelen ve yine görülmemiş boyutlara ulaşan sel felaketinin iklim değişikliğinden kaynaklandığından söz etti.Miçotakis, “Bildiğimiz iklim şartları geride kaldı; aşırı sıcaklar, büyük orman yangınları ve bölgemizde bugüne dek hiç görmediğimiz büyük seller yeni iklim şartlarının boyutlarını gösterdi. Önümüzdeki yıllar bugünleri bile arayacağımızı gösteriyor. Her türlü afete karşı hazırlıklı olmayız” dedi.