Gaziantep’te sağlık çalışanı 16 yerinden bıçaklandı

TR724'te yer alan habere göre Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen dehşet verici olayda Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi Ömer F. tarafından 16 yerinden bıçaklandı.



İddiaya göre, Ömer F. (40) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan sağlık teknikeri Mustafa Yıldız’ı hastanede çalıştığı sırada karnından ve kafasından bıçakladı.



SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI



Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ömer F. güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olaya ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), saldırganın daha önce de bir meslektaşlarına saldırdığını duyurdu.



Hükümete sağlıkta şiddete karşı sundukları teklifin bir an önce yasalaştırılması çağrısı yapan TTB’nin açıklaması şöyle:



“Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde daha önce bir meslektaşımıza saldıran şahıs, bugün de bir sağlık emekçisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Durumu ağır olan sağlık emekçisi arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Meclis’e sunduğumuz yasa teklifi önerimizi hatırlatıyor, kamu otoritesini samimi davranmaya ve hızla adım atmaya çağırıyoruz.”