Samanyolu Haber /Gündem / '6-7 Eylül’deki yalanların farklı versiyonunu 15 Temmuz’da yaşadık' /07 Eylül 2023 19:36

'6-7 Eylül’deki yalanların farklı versiyonunu 15 Temmuz’da yaşadık'

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul’da azınlık mallarının yağmalandığı 6-7 Eylül olaylarının bir benzerinin 15 Temmuz sırasında yaşandığını söyledi. Şansal, "6-7 Eylül Olayları aslında organize hazırlanmış bir kötülük. Bugün de aynı yalanlar üzerinden çıkan olayları 15 Temmuz'da yaşadık." dedi.

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Bold Medya'nın haberine göre modacı Barbaros Şansal, İstanbul’da azınlık mallarının yağmalandığı 6-7 Eylül olaylarının bir benzerinin 15 Temmuz sırasında yaşandığına, 15 Temmuz’da da aynı yalanların söylendiğine dikkat çekti.

Özgürüz Radyo’da Dilek Şirin ve Erdal Kılıçkaya’nın yayınında çarpıcı açıklamalar yapan Şansal, “6-7 Eylül Olayları aslında organize hazırlanmış bir kötülük. Bugün de aynı yalanlar üzerinden çıkan olayları 15 Temmuz’da yaşadık.” dedi.

AYNI YALANIN BAŞKA VERSİYONUNU 15 TEMMUZ’DA YAŞADIK

Şansal şunları söyledi: “6-7 Eylül aslında Taksim Kıbrıs mitingi esnasında organize hazırlanmış bir kötülük. Asker Yirmibeşoğlu’nun (Sabri Yirmibeşoğlu) daha önce de itiraf ettiği gibi, ‘Kıbrıs’ta cami bombalayarak Rumlar yaptı denmesine kadar, Sedat Simavi döneminde o da Kıbrıs kökenlidir biliyorsunuz… Türkiye Gazetesi’nin Ata’nın evi bombalandı yalanı…Bu günde de aynı yalanın başka versiyonunu 15 Temmuz’da Meclis bombalandı diye yaşadık. Meclis binası bombalanmadı halkla İlişkiler binasında bir patlama oldu. Organize kötülük bu coğrafyada sadece 6-7 Eylül’e mahsus değil. Bu linç kültürü sırf buna mahsus değil yani…”
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