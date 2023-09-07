Yeni bireysel emeklilik sistemi geliyor: Boşalan kasayı vatandaş dolduracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin düzenlenen toplantıda şu açıklamaları yaptı: “Dezenflasyon programına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu’da yılsonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız.” dedi.





Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inandığını belirten Şimşek, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde sonuç yakın.” dedi. Şimşek’in “Kur hedefimiz yok; OVP’de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor” sözleri dolar ve Euro’nun önünün açılacağı şeklinde yorumlandı.





Önce rezervleri güçlendirmek istediklerini kaydeden Şimşek, “Sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar katıldı.Hazine ve Merkez’in boşalan kasasını vatandaşın parasıyla dolduracaklarının işaretini veren Şimşek, “İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak.” diye konuştu.