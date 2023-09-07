Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası verileri açıkladı: Kredi ve mevduat faizlerinde sert artış /07 Eylül 2023 19:47

Merkez Bankası verileri açıkladı: Kredi ve mevduat faizlerinde sert artış

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı ve bankalardaki KKM payını azaltmaya dönük düzenlemesi sonrasında kredi ve mevduat faizlerinde tarihi artışlar kaydedildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Ağustos’ta imza attığı 750 baz puanlık rekor faiz artışı sonrasında bankaların kredi faizlerinde de sert yükselişler kaydedildi.

TCMB verilerine göre, 26 Ağustos-1 Eylül haftasında ortalama ihtiyaç kredisi faizi, önceki haftaya göre 6,4 puanlık tarihi artışla yüzde 52,97’ye yükseldi.

Bu dönemde ortalama ticari kredi faizleri de 5,6 puanlık artışla yüzde 37,94’e ulaştı.

TCMB, önceki hafta politika faizini yüzde 25’e yükseltirken, ticari kredi faizlerinde de politika faizine bağlı ilk tavan kaldırılmış, böylece bankaların ticari kredi faizlerini yükseltmelerinin önü açılmıştı.

KONUT VE TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Geçen hafta ortalama taşıt ve konut kredisi faizlerinde ise düşüşler görüldü.

Ortalama faiz oranı taşıt kredisinde 1 puanlık düşüşle yüzde 36,66’ya, konut kredisinde 1,2 puanlık düşüşle yüzde 35,69’a geriledi.

TCMB’nin faiz artışlarının yanı sıra 20 Ağustos’ta imza attığı kur korumalı mevduat (KKM) düzenlemesi sonrasında mevduat faizlerinde de sert artış görüldü.

MEVDUAT FAİZLERİ DE SIÇRADI

Bankaları, müşterilerini kur korumalı mevduattan (KKM) standart vadeli TL mevduata geçişe ikna etmeye zorlayan düzenleme sonrasında TL mevduat faizleri sıçradı.

4 Ağustos haftasında yüzde 27,77’ye kadar gerileyen 3 aya kadar vadeli ortalama TL mevduat faizi, geçen hafta yüzde 37,59’a kadar yükseldi.

Ortalama mevduat faizinde sadece bir haftadaki artış 6,8 puan oldu.
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