Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye’de büyük deprem beklenen 11 il! /07 Eylül 2023 20:21

İşte Türkiye’de büyük deprem beklenen 11 il!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 ili açıkladı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yöneticilere seslendi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

ANKARA, AYDIN VE AĞRI DETAYI

Türkiye’de büyük deprem beklenen illeri sıralayan Ercan, şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3, Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3(Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5'dur)”

EN GÜVENİLİR İLLERİ AÇIKLAMIŞTI

Ercan, dün sosyal medya hesabından Türkiye’nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıklamıştı. Prof. Ercan şu ifadeleri kullanmıştı;

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

NACİ GÖRÜR’DEN ÇAĞRI

Öte yandan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yöneticilere seslendi.

“ER GEÇ BU AFETLERLE KARŞILAŞIRSINIZ”

Kırklareli ve İstanbul’daki sellere dikkat çeken Görür, “Evet seller zaman zaman birçok yerde oluyor ama bizde göz göre göre geliyorum diye oluyor. Avrupa yakasında Haliç de dahil Büyük ve Küçük Çekmece Gölleri KB doğrultulu akarsu vadilerinin Marmara ağzında oluşmuşlardır. Aslında bunlar göl değil lagündür. Yani denizin bastığı ana vadi kesimleridir. Bu lagünler çevresinde çok sayıda akarsu kolları bulunur. Bu kollar Trakya'nın bu kesimini direne eder, yağan yağmurları ve akan suları ana vadilerde toplayarak Marmara'ya kavuştururlar. Siz sırf rant kaygısıyla veya bilmeden kimi dereleri doldurur, imara açarsanız er geç bu afetlerle karşılaşırsınız” ifadelerini kullandı.

“KENTLERİ BİLİMİN GÜVENLİ ELLERİNE TESLİM EDİN”

“Tabiat drenaj sistemini binlerce yıl kullanır” diyen Görür, “Bir dere ve çevresinde 40-50 sene su görmezseniz artık buralar kurumuş, su gelmez diyemezsiniz. Tıpkı bir yerde 3-5 nesil deprem görmemiş ise burada deprem olmaz diyemeyeceğiniz gibi. Bizim zaman ölçeğimiz ile tabiatınki farklı. Bizim 100 bin senemiz tabiat için 1 salise bile değil. Özellikle yöneticilere sesleniyorum siz siz olun kentlerin gelişimini bilimin güvenli ellerine teslim edin. Bugünkü sel bölgesi yarının deprem bölgesi. Lütfen buraları hemen şimdi afet dirençli yerler haline getirmeye çalışalım” açıklamasında bulundu.
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