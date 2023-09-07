Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'yi bekliyoruz /07 Eylül 2023 20:43

İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'yi bekliyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom: Biz tamamen hazırız (NATO üyeliği) ve Ankara'da onay sürecinin başlamasını bekliyoruz.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin NATO üyeliği için hazır olduğu ve bunun için sadece Türkiye’nin başvuruyu onaylama sürecini başlatmasını beklediğini bildirdi.

Riga’da düzenlenene İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında düzenlenen basın konferansında konuşan Billstrom, “Biz tamamen hazırız (NATO üyeliği) ve Ankara'da onay sürecinin başlamasını bekliyoruz.” dedi.

İsveç, ittifaka tam üyelik için geçen yıl başvurmuştu. Diğer üyelerin onaylamasına rağmen şu ana kadar Türkiye ile Macaristan bu başvuruyu onaylamadı.

Stockholm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesinde vaat ettiği gibi TBMM’nin ekim ayında yeni yasama dönemi için toplanmasının ardından Ankara’nın üyeliğini onaylamasını umut ediyor.

Önce İsveç’in silah ambargosunu daha sonra “terörist” ilan ettiği kişileri sınır dışı etmediği ve PKK faaliyetlerine göz yumduğu gerekçesiyle İsveç’in üyeliğini geciktiren Türkiye, son olarak bu ülkede Kuran’ın yakılmasına yasak getirmediği için Stockholm’ün başvurusu geciktirme yoluna gidiyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'yi bekliyoruz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:57