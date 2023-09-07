İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye'yi bekliyoruz

Euronews'te yer alan habere göre İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin NATO üyeliği için hazır olduğu ve bunun için sadece Türkiye’nin başvuruyu onaylama sürecini başlatmasını beklediğini bildirdi.



Riga’da düzenlenene İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında düzenlenen basın konferansında konuşan Billstrom, “Biz tamamen hazırız (NATO üyeliği) ve Ankara'da onay sürecinin başlamasını bekliyoruz.” dedi.



İsveç, ittifaka tam üyelik için geçen yıl başvurmuştu. Diğer üyelerin onaylamasına rağmen şu ana kadar Türkiye ile Macaristan bu başvuruyu onaylamadı.



Stockholm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesinde vaat ettiği gibi TBMM’nin ekim ayında yeni yasama dönemi için toplanmasının ardından Ankara’nın üyeliğini onaylamasını umut ediyor.



Önce İsveç’in silah ambargosunu daha sonra “terörist” ilan ettiği kişileri sınır dışı etmediği ve PKK faaliyetlerine göz yumduğu gerekçesiyle İsveç’in üyeliğini geciktiren Türkiye, son olarak bu ülkede Kuran’ın yakılmasına yasak getirmediği için Stockholm’ün başvurusu geciktirme yoluna gidiyor.



