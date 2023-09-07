Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalı mağarabilimci Mersin'de mahsur kaldı /07 Eylül 2023 22:30

Amerikalı mağarabilimci Mersin'de mahsur kaldı

Mersin'de Morca Düdedi'nde yürüttükleri araştırma sırasında mağara içinde mide kanaması geçiren Amerikalı mağarabilimci Mark Dickey'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Mağara Kurtarma Birliği (ECRA), 40 yaşındaki deneyimli mağarabilimci Dickey'in 2 Eylül'de mağaranın içinde yaklaşık bin metreden aşağıda haritalama çalışmalarını sürdürürken şiddetli karın ağrısıyla rahatsızlandığını duyurdu.

Toros dağlarının 2 bin 100 metre yüksekliğinde girişi olan mağaradan kendi başına çıkamayacağının anlaşılması üzerine ECRA, Türk ve yabancı mağara kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Türk ve yabancı ekipler iş başında

Türk Mağarabilimciler Birliği ve Türk Mağara Kurtarma ekibinin hızla başlattığı operasyonlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) de destek vermesiyle uluslararası kurtarma ekipleri yardım ulaştırmaya başladı.

ECRA'nın bildirdiğine göre, 3 Eylül'de Macar mağara kurtarma ekibi helikopter yardımıyla Morca'ya ulaştı ve aralarında bir doktorun da bulunduğu ekip mağaraya inerek hasta için yoğun tıbbi bakım çadırı kurdu.

Ertesi gün Bulgar mağara kurtarma servisinin katkısıyla doktor ve sağlık ekiplerinin sayısı 17'e yükseldi. İtalyan, Hırvat ekipler de kurtarma çabalarına destek olmak üzere bölgeye gönderildi. Polonyalı ekibin de operasyona katılmak üzere hazır olduğu bildirildi.

Toplam 50 kişilik bir kurtarma görevlisinin cuma günü erken saatlerde Türk yetkililer tarafından yönetilen operasyona katılmak üzere mağaranın girişinde hazır bulunması bekleniyor.

Birkaç bölüme ayrılan mağarada her ülkenin kurtarma ekibin bir bölümden sorumlu tutuldu.

Dickey'in durumu iyi

ECRA, websitesinden yaptığı bilgilendirmede Dickey'in durumunun stabil olduğu bilgisini verdi.

Türkiye Mağarabilim Federasyonu da Mark Dickey'in kurtarma operasyonu ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Dün Dickey'in kanamasının durduğunu ve yardımla yürüyebildiğini belirten federasyon, bugün Mağara Kurtarma Komisyonu Medikal sorumlusu Tulga Şener'in, doğrudan Dickey'in doktoru ile görüştüğünü belirterek "Mark’ın durumu iyileşmeye devam ediyor. Doktorlar sedyesiz çıkmasının mümkün olup olmadığına karar verecek." diye bilgi verdi.

Mağaranın dar kesimlerinin sedyenin geçebileceği şekilde genişletildiği ve mağarada taş düşme tehlikesine karşı önlem alındığı  bildiriliyor.

Türkiye'nin en derin üçüncü mağarası olan Morca Düdeni, Taşeli platosunda bulunuyor.

Dickey, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) için bin 276 metre derinliğindeki Morca mağara sisteminin haritasını çıkaran bir keşif görevinde çalışıyordu.
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