Yapı Kredi'nin İtalyan ortağı hisselerini satıp Türkiye'den çıkıyor

Reuters'ın üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre Yapı Kredi'nin İtalya merkezli ortağı Unicredit hisselerini satma ve Türkiye'den çıkma kararı aldı.







Kaynaklara göre banka Türkiye'den çekilme kararının ilk somut adımı olarak Unicredit, Yapı Kredi'deki yüzde 50'lik hisselerini Koç Finansal Hizmetler'e satacak.





Unicredit'in Yapı Kredi'den tamamen ayrılmak için görüşmelere birkaç ay önce başladığı belirtildi.





Unicredit ile Koç Holding'in ortak girişimi olan Koç Finansal Hizmetleri, Türkiye'nin en büyük üçüncü bankası olan Yapı Kredi'nin yaklaşık yüzde 82'sini kontrol ediyor.