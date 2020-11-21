Yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya olan Erdoğan’dan dikkat çeken ABD ve AB mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerinde canlı bağlantı üzerinden konuştu.





Bir süredir konuşmasında ekonomi ve hukukta reform sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikaya yönelik mesajları dikkat çekti. ABD ve Avrupa Birliği’ne yönelik değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz” dedi.





“Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle diplomasiyle diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz” diyen Erdoğan, “Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız” değerlendirmesini yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız” dedi.