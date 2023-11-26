Yaptırımlar Türkiye'ye yaradı: Rusya ile ticaret rakamları arttı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Türkiye ve Rusya, hükümetler arası ticari ve ekonomik işbirliği komisyonunun (KEK) 18. Dönem Toplantısı Ankara'da yapıldı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberineki heyet Ankara’da Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısına katıldı.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve beraberindeki heyetler katıldı.





Türkiye Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelen Novak, hükümetler arası ticari ve ekonomik işbirliği komisyonunun olağan toplantısının tutanaklarını imzaladı.





Rus heyetin Ankara’daki ikili görüşmelerin ardınan Rusya’dan iki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin açıklama yapıldı.





Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu bu yılın Ocak-Ekim döneminde fiziksel hacim olarak yüzde 49.8 oranında arttı. kili ticaret cirosunda ise yüzde 85.8 oranında arttığına dikkat çekildi.





Rusya hükümeti Rusya Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin 2022 yılı sonu itibarı ile Rusya'nın dış ticaret ortakları arasında ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde tarım ürünlerinin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 oranında arttı.





Batı’nın hava sahasını Rus uçaklarına kapatması sonrası Türkiye’ye olan havayolu taşımacığı rekor kırdı. 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Rus turistlerin yurtdışı seyahatlerinin yüzde 22'si Türkiye'ye gerçekleşirken, Türkiye’ye gelen yabancı turist akışının yüzde 13.2'sini de Rus turistler oluşturdu.





Bir önceki toplantı Mayıs ayında yine Ankara'da yapılmıştı. O dönem taraflar sanayi malları tedarikinin arttırılmasının yanı sıra ulusal para birimleri üzerinden karşılıklı ödemelerin arttırılması ve karşılıklı ticaretteki engellerin azaltılması konularını ele almışlardı.





Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Novak geçen yılın sonuçlarına göre Türkiye, Rusya'nın ticaret ortakları listesinde ikinci sırada yer aldığını, ulusal para birimleriyle yapılan ödemelerin payının arttığına dikkat çekti. Tarım alanında karşılıklı hacmin arttığını, hem Rusya'dan ihracat hem de Türkiye'den ithalatın arttığını, ülkesinin Türk tarım ürünlerinin ithalatını arttırmak için yeni bazı adımlar attığını sözlerine ekledi, bu yıl turizm işbirliğinde rekor rakamlar beklediğini söyledi.