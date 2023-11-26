Samanyolu Haber /Dünya / Yemen açıklarında kargo gemisi kaçırıldı /26 Kasım 2023 18:39

Yemen açıklarında kargo gemisi kaçırıldı

Yemen açıklarında içerisinde 22 mürettebat bulunan kargo gemisi kaçırıldı. Geminin İsrailli işadamına ait olduğu iddia edildi.

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Yemen'in Aden şehri açıklarında İsrail bağlantılı bir tankerin, kimliği belirlenemeyen kişilerce ele geçirildiği bildirildi.

İstihbarat şirketi Ambrey'in yaptığı açıklamaya göre, Zodiac şirketi tarafından işletilen İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tanker, Aden açıklarında kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldı.

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, geminin alıkonulduğunu teyit etti.

Tankeri işleten şirket Zodiac'tan yapılan açıklamada, saldırı "şüpheli bir korsanlık olayı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, gemide çok uluslu 22 mürettebat bulunduğu ve geminin "fosforik asit yükü" taşıdığı ifade edildi.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Yemen’deki Husiler, 19 Kasım’da Kızıldeniz'de 25 mürettebatı bulunan Galaxy Leader adlı kargo gemisine İsrailli bağlantısı olduğu gerekçesiyle el koymuştu.
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