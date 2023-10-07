Yargı kararı hiçe sayılıyor: Cumartesi Anneleri'ne bir kez daha polis engeli!

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul'daki Gatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, adalet arayışlarının 967. haftasında da engellendi.



Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması bir kez daha polis engeline takıldı.



İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokaklar barikatlarla kapatıldı. Kayıp yakını İkbal Eren, "Kaymakam, İstiklal Caddesi’nde yürümeyi de mi yasakladı?" sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.



Oğlu kaybedilen Hanife Yıldız ve insan hakları savunucusu Hatice Onaran da İstiklal Caddesi’nde yürürken, hiçbir uyarı yapılmadan gözaltına alındı. Onran ve Yıldız'ın gözaltı aracında bekletildiği öğrenildi.



967. hafta eyleminde toplam 18 kişi gözaltına alındı.



MÜDAHALE YARGI KARARINA RAĞMEN SÜRÜYOR



Cumartesi Anneleri'nden Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis müdahalesini AYM'ye taşıdı.



Ocak, başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.



Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla çıktı.



Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.