'Muhalefetin yenilmişliği hasımlarına benzemekten kaynaklanıyor'

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’de muhalefetin zihin altında iktidarın kırmızı çizgilerinin olduğunu söyledi. Günay en yakıcı konulardaki dilsizlik, çaresizliğin bundan kaynaklandığını söyledi.





Muhalefetin bir çok konuda iktidarla aynı dili kullanması veya tepkisiz kalmasına yönelik eleştiriler devam ediyor. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla muhalefeti eleştiren eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, muhalefetin iktidarın eylemlerine karşı sessiz kalmasını “Muhalefetin zihin altında iktidarın kırmızı çizgileri var; en yakıcı konulardaki dilsizlik, çaresizlik bundan. Aliya merhumun dediği gibi, “hasmınıza benzediğiniz zaman yenilmişsiniz demektir.” Bu sürekli yenilmişlik hali ondan.” dedi.