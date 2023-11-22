Samanyolu Haber /Gündem / Yargı tarafını gizlemiyor: Trabzon Başsavcısı AKP ilçe binasını ziyaret etti /22 Kasım 2023 17:14

Yargı tarafını gizlemiyor: Trabzon Başsavcısı AKP ilçe binasını ziyaret etti

Gazeteci Alican Uludağ, Trabzon Başsavcısı’nın AKP ilçe binasındaki fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Uludağ “Sonra biz “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimizde iktidar temsilcileri tepki gösteriyor” dedi.

SHABER3.COM

Gazeteci Alican Uludağ, Trabzon Başsavcısı’nın AKP ilçe binasındaki fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Uludağ “Sonra biz “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimizde iktidar temsilcileri tepki gösteriyor” dedi.

Gazeteci Alican Uludağ Trabzon Başsavcısı’nın AKP Ortahisar İlçe Başkanlığını ziyaret fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.

“YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ DEĞİL”
Uludağ “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimize iktidar temsilcilerinin tepki gösterdiğini belirterek “Nerede kaldı anayasa nerede kaldı yargı etiği? görüşünü dile getirdi.

Uludağ şunları kaydetti:
“Trabzon Başsavcısı, AKP Ortahisar İlçe Başkanlığını ziyaret etmiş. Sonra biz “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimizde iktidar temsilcileri tepki gösteriyor. Nerede kaldı anayasa nerede kaldı yargı etiği?”

Fotoğraftaki masanın üzerinde yer alan “Erdoğan kitabı”da dikkatlerden kaçmadı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargı tarafını gizlemiyor: Trabzon Başsavcısı AKP... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:00