Yargı tarafını gizlemiyor: Trabzon Başsavcısı AKP ilçe binasını ziyaret etti

Gazeteci Alican Uludağ, Trabzon Başsavcısı’nın AKP ilçe binasındaki fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Uludağ “Sonra biz “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimizde iktidar temsilcileri tepki gösteriyor” dedi.







Gazeteci Alican Uludağ Trabzon Başsavcısı’nın AKP Ortahisar İlçe Başkanlığını ziyaret fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.





“YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ DEĞİL”

Uludağ “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimize iktidar temsilcilerinin tepki gösterdiğini belirterek “Nerede kaldı anayasa nerede kaldı yargı etiği? görüşünü dile getirdi.







Uludağ şunları kaydetti:

“Trabzon Başsavcısı, AKP Ortahisar İlçe Başkanlığını ziyaret etmiş. Sonra biz “yargı bağımsız ve tarafsız değil” dediğimizde iktidar temsilcileri tepki gösteriyor. Nerede kaldı anayasa nerede kaldı yargı etiği?”







Fotoğraftaki masanın üzerinde yer alan “Erdoğan kitabı”da dikkatlerden kaçmadı.







